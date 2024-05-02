القيادة العامة للجيش الليبي تصرف 100 مليون دينار لوزارة العمل والتأهيل

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك عن قرار القيادة العامة للجيش الليبي، على صرف 100 مليون دينار لتغطية رواتب الشركات المتعثرة و المنسحبة لمدة ستة أشهر، بناء على مقترح قدمتها وزارة العمل والتأهيل.

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، منوهة بأنها ستعمل على معالجة وحل مشاكل الشركات المتعثرة والمنسحبة بشكل نهائي بحسب ما جاء في بيان الحكومة اليوم الأربعاء.

حمّاد يُشيد بدور العمّال في يومهم العالمي

وخلال مشاركته في ملتقى اليوم الوطني والدولي للعمال اليوم بمناسبة عيد العمال، قال أسامة حماد “الشعوب والأمم ترتقي وتنمو وتزدهر بهمة وسواعد أبنائها، وخاصة من فئة العمّال”

وأكد في كلمته على أهمية دور العمّال في مجال التنمية وإعادة الإعمار “نتائج أعمالهم مبهرة للجميع لأنهم عبّروا عن وطنيتهم وحبهم لبلادهم من خلال الوصول لأعلى معدلات الإبداع في العمل والتنفيذ، خاصةً في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار الجاري تنفيذها وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً”.

وأوضح رئيس الحكومة عن رغبته في “إعادة تنظيم وتأهيل عدد من الوحدات الصناعية، وإدماج عمالها بقطاعات عامة في الدولة.”

وبين أن حكومته تعمل وفق دراسات تنموية وتتحدى في الصعاب والمعوقات في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها الإقتصاد الليبي، ” إن وزارة العمل أصدرت القرارين 64 و65 لتشكيل لجان متخصصة لإعداد الدراسات والمقترحات، التي انتهت من أعمالها، وأعدت تقاريرها التي سيجري عرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء.”