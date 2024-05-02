القبض على شخص سرق مسجد” بمدينة درنة

أخبار ليبيا 24

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن درنة، في القبض على شخص سرق مقتنيات مسجد الفتح، بعد تلقي بلاغ منذ أيام من شاهد عيان، رأى الجاني متبلسا بسرقة كابل كهرباء وكشافات إضاءة من أحد بيوت الله.

وأصدرت المديرية بيانا، أمس، نشرته على منصتها بموقع “فيس بوك” المسجد، أوضحت فيه تفاصيل عملية ضبط السارق، وحيثيات الجريمة.

وبعد الفحص والتحري، اتضح أن السارق يقطن في “باب طبرق”، وبضبطه والتفتيش، وجد رجال الأمن كل الأشياء التي سرقها من المسجد.

وبالتحقيق مع المتهم، اعترف ارتكب الجريمة، وبأنه يعمل “مُعلما”، وجرى تحرير محضر بتفاصيل الواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتباشر اختصاصاتها، ولتوجه له الاتهامات استعدادا لمحاكمته.

التطوير مستمر بالمدينة

وعلى جانب آخر، يشهد أهالي مدينة درنة، تطويرا كبيرا في مدينتهم؛ إذ يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي تستهدف النهوض بالبنية التحتية، بعدما تدمرت المدينة بشكل غير مسبوق نتيجة إعصار دانيال، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتشمل المشروعات بناء 28 عمارة سكنية؛ تضم 280 شقة، في منطقة “عـزوز”.

ويجري تنفيذ خطة للنهوض بالمدينة وإحيائها من جديد، تشمع الإسراع في عمليات الصيانة للمباني المتضررة، وإعادة إنشاء الأحياء التي عصف بها الإعصار، للتخفيف عن أهالي المدينة ومساعدتهم، بعدما فقدوا الأهل والأحباب بل وبيوتهم.

وأكد صندوق تنمية وإعادة إعمار درنة، أن كل المشروعات التي يجري تنفيذها متوافقة مع معايير الجودة العالمية.