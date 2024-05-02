العلم يؤكد: المرأة أكثر قدرة على البقاء.. والرجال “يموتون سريعا”

“النساء أطول عمرًا”.. كشفت مجلة “ذي لانسيت بابليك هيلث” عن دراسة علمية جديدة تحمل أخبارًا سيئة للرجال حول العالم.

وذكرت الدراسة، أن الرجال يواجهون خطر الوفاة المبكرة أكثر من السيدات، واتضح أن هناك مميزات لدى النساء تجعلهن قادرات على مواجهة بعض الأمراض أكثر من الرجال، لذا تختلف أسباب الوفاة بشكل كبير جدا، بحسب الجندر.

وشملت الدراسة 7 أماكن على مستوى العالم، ورصدت أسباب الأمراض والوفاة “السنوات المهدرة بسبب المرض”، لعينة عشوائية ضخمة، جميع أفرادها تزيد سنهم وقت الدراسة عن عشر سنوات، وأما عن الزمن المرصود في الدراسة، فكان نحو 31 عاما، إذ بدأت الفحص بعينات من عام 1990، وانتهت الزمن قبل 3 أعوام، أي في 2021.

النساء أكثر تحملا

ووفقا للأرقام التي توصل لها الباحثون، في تقرير حمل عنوان “العبء العالمي للأمراض لعام 2021″، فإن الرجال حول العالم كانوا هم العنصر الأكثر تضررا من الأمراض مقارنة بالنساء، وظهر جليا مدى تأثير الوفاة المبكرة على الذكور في مختلف دول العالم، وفي المقابل اتضح أن السيدات يمكن أن يتحملن المرض فترة أكبر، دون أن يتسبب الأمر في موتهن سريعا مثل أي رجل.

ورأت الدراسة أن من أسباب الوفيات المبكرة بين الرجال، أمراض القلب والأوعية وكذلك فيروس كورونا، وجميع الأمراض التي تصيب الرئة، فضلا عن الإصابة بمرض السكري ومختلف الفيروسات الكبدية.

كما أن الرجال يصابون بمشكلات عضلية وهم الأكثر تضررا من الحوادث المرورية، ويعانون أيضا من الاكتئاب والقلق بل وفقدان الذاكرة، أكثر من السيدات.