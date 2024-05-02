جهاز الهجرة في طبرق: منفذ أمساعد يحوّل 400 لاجئي من السودان إلينا

أخبار ليبيا 24

كشف جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق استلامه لـ 400 شخص لاجئي من السودان من قبل منفذ أمساعد الحدودي البري مع مصر.

واطلعت وكالة “أخبار ليبيا 24” على كشف، صادر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، يحمل أسماء 400 شخص بينهم 12 من جنوب السودان و2 من غينيا كوناكري و5 من الكونغو.

وتدفقت أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين إلى ليبيا هربا من الحرب الدائرة هناك منذ أبريل 2023.

ولا يوجد حتى الآن أرقام دقيقة للاجئين الذين دخلوا ليبيا يتوزعون اليوم بين عدة مدن ليبية، أهمها مدينة الكفرة الحدودية.

ووفقا لمنظمة اللاجئين، فإن عدد طالبي اللجوء السودانيين في ليبيا يصل إلى نحو 15 ألف لاجئ.

لاجئي السودان في الكفرة

وتمثل أزمة اللاجئين تحدٍ كبير لبلدية الكفرة، في ظل قلة الإمكانيات، وفقا لتصريحات أدلى بها عبدالله سليمان المتحدث باسم البلدية.

سليمان قال في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، وتابعتها “أخبار ليبيا 24” إن البلدية أصبحت عاجزة عن توفير أسرة في المستشفيات نظرا لارتفاع أعداد النازحين، لافتا إلى أنّه لا توجد إحصائية دقيقة حتى الآن لأعدادهم، لعدم وجود منافذ رسمية بسبب إغلاق المنافذ بين البلدين. وأضاف: “أن اللاجئين يتدفقون بشكل عشوائي.. ولا يوجد رقم ثابت ودقيق لأعدادهم”.

وجاءت تصريحات المتحدث البلدي على الرغم من إعلان الحكومة الليبية -قبل يومين- وصول مساعدات طبية إلى الكفرة مقدّمة من وزارة الصحة.

وقالت الحكومة، إن المساعدات أرسلت كاستجابة عاجلة للوضع الصحي بالمدينة بعد تدفق الآلاف من اللاجئين السودانيين بسبب الحرب في بلادهم.