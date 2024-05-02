افحيمة: دول غربية تدعم الدبيبة لخدمة مصالحها.

قال صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، إن بعض الدول الغربية -لم يسمها- تدعم استمرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية في سدة الحكم في طرابلس، لافتا إلى أن الدبيبة ينفذ أجندة هذه الدول ويخدك مصالحها.

وأوضح افحيمة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن هذه الدول قد تدعم الدبيبة الدعوة لإجراء الاستفتاء، والاكتفاء بالانتخابات التشريعية،- مشددا على أن جلّ الليبيين يتطلعون للانتخابات كونها وسيلة لتجديد الشرعية، وتحقيق الاستقرار.

وأضاف افحيمة أن قطاع كبير من الليبيين يتطلعون للانتخابات دون اكتراث بنوعية الاستحقاق، سواء كان استفتاء، أو انتخابات رئاسية وتشريعية أو تشريعية فقط، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يفعل الاستحقاق التشريعي والرئاسي أيضاً، ومن قبلهما الاستفتاء على الدستور، في حال صدق الحديث عن جاهزية إجراء الانتخابات.

وأشار افحيمة إلى أن إيجاد ضمانات للقبول بنتائج الانتخابات هو الأهم في هذه القضية، وليس فقط معالجة أي عراقيل أو تحديات أمنية تواجه الحكومتين المتنازعتين على السلطة، موضحا أنه بدون ضمانات للقبول بنتائج الانتخابات ستعد قفزة للمجهول، وقد تعود بالبلاد إلى نقطة الصفر.

وكان افحيمة قد أكد في وقت سابق أن آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة موضحة في التعديل الدستوري الثالث عشر، ومذكورة في القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي صاغتها لجنة (6+6)، موضحا أن هذه الآلية تنصّ على عدد معين من التزكيات للشخصيات المُرشحة سواء من أعضاء مجلس النواب أو مجلس الدولة.