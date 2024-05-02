اجتماع رباعي بإيطاليا لتقليل تدفقات الهجرة غير الشرعية.. والطرابلسي طرف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، في اجتماع رباعي، احتضنته روما، العاصمة الإيطالية، اليوم.

وجاء لقاء الوزراء الأربعة بهدف مناقشة وبحث مستجدات القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير الشرعية للمهاجرين، ومحاولة الوصول لمقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة والتقليل من أضرارها.

مثل ليبيا في الاجتماع عماد الطرابلس، وزير الداخلية بالحكومة منتهية الولاية، وقابل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، وعن تونس كمال الفقي، وعن الجزائر إبراهيم مراد.

محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ووفقا لما نشرته وكالة نوفا الإيطالية، ووزارة الداخلية بحكومة عبد الحميد الدبيبة، على منصتها بموقع “فيس بوك”، فقد انعقد اجتماع تنسيقي بين مسئولين أمنيين، لتحديد سبل التعاون الممكمة في ملف الهجرة غير الشرعية.

ورأى المجتمعون أن لقاءهم جاء لمحاولة تقريب وجهات النظر في ملف الهجرة غير الشرعية، وتوحيد الجهود عبر آلية متفق عليها، تراعي مصالح الدول المعنية بالملف.

ورأى الوزير الإيطالي أن مكافحة الهجرة غير النظامية أمر ممكن، مشيرًا إلى أن نجاح إيطاليا في التعاون الثنائي في هذا الملف.

وأضاف ممثل إيطاليا في اللقاء، إن بلاده تسعى لتحويل تعاونها الثنائي إلى استراتيجية متكاملة، توحد الجهود بهدف تقليل تدفقات الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن “استقرار الحدود” أمر يجب أن يكون أولوية، ويبدأ الأمر بمنطقة الساحل.

وجاءت التعليقات على الاجتماع بأنه حقق أهدافه بشكل ودي، واتفق الحضور على التزامات جماعية تدعم حراك العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

وجرى الاتفاق على تدشين غرفة عمليات للمراقبة وتبادل المعلومات، متوقعين أن تبدأ عملها خلال أيام، بهدف رصد تجار البشر.