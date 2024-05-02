أونماخت: ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة تستطيع إجراء الانتخابات

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن التوصل إلى حكومة جديدة موحدة تسيطر على كامل التراب الليبي، أمر ضروري وهام لإنهاء الأزمة الراهنة.

وشدد أونماخت في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24“، على أنه لا يوجد أي بديل للانتخابات من أجل استقرار ليبيا، مطالبا الفاعلين الدوليين بـ دراسة أسباب فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، لافتا إلى أهمية وجود عدالة في توزيع الثروات على كافة المدن والمناطق.

وأوضح أونماخت أنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق هدف المؤسسة الوطنية للفط بإنتاج 3 ملايين برميل بترول دون الاستقرار السياسي، مؤكدا أن الانتخابات ضرورة لاستقرار ليبيا وهذا يتطلب جهودا دولية وليبية.

وأضاف سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أنه إذا وجدت الرغبة في ليبيا لإجراء الانتخابات فلن يقدر أي طرف دولي على منعها، مشددا على أن تجميد الموقف في ليبيا ليس حلًا، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لا يرغب في استمرار هذا الوضع، موضحا أن الحل في ليبيا ممكن وهو مفيد لكل الأطراف سواء لليبيا أو للدول المجاورة والدول الفاعلة في ليبيا.

وكان مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد كشف عن تعيين أونماخت خلفًا للروماني دان ستونيسكو، في منصب القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، لافتا إلى أن تعيينه جاء ضمن التغييرات الطبيعية الدورية التي يجريها الاتحاد لمبعوثيه، موضحا أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، رشّح أونماخت، للوظيفة خلفًا لدان، وذلك خلال ترشيح 44 من رؤساء الوفود ورؤساء المكاتب والقائمين بالأعمال نيابة عن الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم.