أفضل مطارات العالم خلال العام 2024

أخبار ليبيا 24

تصدر مطار حمد الدولي في الدوحة قائمة أفضل المطارات في العالم لعام 2024 متفوقًا على مطار “شانغي” في سنغافورة، حسب تصنيف شركة “سكاي تراكس” للأبحاث التي يقع مقرها في لندن والتي تعتمد في دراستها على مسح لآراء المسافرين.

واعتمد التصنيف على الاستبيانات المأخوذة من المسافرين في الفترة بين أغسطس 2023 ومارس من العام الحالي، والتي استطلعت الآراء حول خدمات المطارات الرئيسية مثل تجارب تسجيل الوصول، وتخليص إجراءات الهجرة والتسوق، وغيرها.

وهي المرة الثالثة التي ينتزع فيها مطار حمد الدولي صدارة التصنيف، بعدما فاز بلقب أفضل مطارات العالم في عامي 2021 و2022، بينما صنفت “سكاي تراكس” مطار شانغي كأفضل المطارات 12 مرة فيما سبق.

تفصيل لتراتيب أفضل المطارات

فيما احتل المركز الثاني مطار شانغي بسنغافورة، وتحصل مطار سيول إنتشون بكوريا الجنوبية على المركز الثالث، كما جرى اختياره كأكثر المطارات ملائمة للعائلات لعام 2024.

واحتل مطارا هانيدا وناريتا في طوكيو المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وتحصل مطار باريس شارل ديغول بفرنسا الترتيب السادس، وقفز مطار دبي 10 مراكز ليحتل المرتبة السابعة.

وفي الترتيب الثامن جاء ترتيب مطار ميونخ الدولي بألمانيا، بينما جاء مطاري زيورخ وإسطنبول في آخر القائمة بالترتيب التاسع والعاشر على التوالي.

وارتفع تصنيف مطار “هونج كونج” 22 درجة ليحتل المركز الحادي عشر بعد تعافي المدينة من وباء “كوفيد-19″، وارتفاع عدد الركاب، وصعد مطار هيثرو مركزًا واحدًا إلى الترتيب الحادي والعشرين،

بينما تراجع ترتيب مطار “جون إف كينيدي” في نيويورك خمسة مراكز إلى الترتيب الـ93.

تعرف على تراتيب أفضل عشرة مطارات في العالم

مطار حمد الدولي. قطر

مطار شانغي. سنغافورة

مطار إنتشون الدولي. كوريا الجنوبية

مطار طوكيو هانيدا الدولي. اليابان

مطار ناريتا الدولي. اليابان

مطار باريس شارل ديغول. فرنسا

مطار دبي الدولي. الإمارات

مطار ميونخ الدولي. ألمانيا

مطار زيورخ الدولي. سويسرا

مطار إسطنبول الدولي. تركيا