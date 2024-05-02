أحميد: القمة الأمنية في باريس دليل على التدخل الأجنبي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال إدريس أحميد، المحلل السياسي، إن القمة الأمنية المصغرة حول حماية الحدود الليبية المزمع عقدها في العاصمة الفرنسية باريس بحضور عدة أطراف دولية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد مدى توغل التدخل الأجنبي في البلاد.

وأوضح أحميد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة القائد العام المشير أركان حرب “خليفة بالقاسم حفتر” تقوم بدور مهم في أغلب المناطق الليبية وعبر مساحات شاسعة تتمثل في الانتشار في المنطقة الجنوبية وتأمين الحدود المشتركة مع النيجر وتشاد والجزائر والسودان، وفرض سيطرتها على هذه المناطق.

وأضاف أحميد أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تواصل اجتماعتها لـ تأمين الحدود، ونزع السلاح من التشكيلات المسلحة ودمجها في المؤسسة العسكرية، معتبرا أن هذه اللقاءات الدولية منذ عام 2011، وهذه الدول المتدخلة في ليبيا لم تنفذ أي قرار فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا أو نزع السلاح المنتشر في البلاد، بما في ذلك مؤتمر برلين 1 ومؤتمر برلين 2 ومؤتمر باريس التي تحدثت حول هذه النقطة.

وأشار أحميد إلى أن الدور الفرنسي غير مفهوم خاصة حول تناغمة مع الدور الأمريكي، مؤكدا أن فرنسا لها أحلام سابقة في الجنوب الليبي ولكن هذه الأحلام تبددت وخرجت فرنسا من الكثير من الدول الافريقية، لافتا إلى أن هذه القمة تدور حول ليبيا دون أن يتم دعوتها بشكل رسمي، متسائلاً أين ليبيا من هذه القمة، التي كان من المفترض أن تدعى لها القيادة العامة للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة حضورها في هذه القمة الأمنية لكونها هي القوة المسيطرة على الأرض في ليبيا.