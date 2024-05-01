نورلاند: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سيادة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكّد المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند التزام بلاده بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها، وذلك خلال لقائه مع موسى الكوني وعبدالله اللافي نائبي رئيس المجلس الرئاسي.

نورلاند وفي تغريدة للسفارة الأمريكية على منصة (X) قال: “أثنيتُ مع القائم بالأعمال برنت على الفرصة التي منحت لنا للقاء النائبين بالمجلس الرئاسي الكوني واللافي اليوم في طرابلس. أكدنا التزام الولايات المتحدة بدعم قدرة ليبيا على حماية سيادتها والمشاركة السياسية لمنطقة الجنوب في ليبيا وعملية المصالحة”.

سيادة ليبيا

هذا وفي أثناء وجوده في طرابلس التقى نورلاند مع الطاهر الباعور وزير الخارجية المكلف بالحكومة منتهية الولاية.

وقال نورلاند: “في سياق الاضطرابات الإقليمية المستمرة والتحديات التي تواجه سيادة البلد، ناقشت أنا والقائم بالأعمال برنت مع وزير الخارجية المكلف الباعور كيف يمكن لبلدينا العمل معاً لتعزيز الاستقرار”.

وأضاف: “أعدنا التأكيد على دعمنا المشترك للجهود التي تيسرها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية”.

كما التقى نورلاند مع السفير القطري خالد الدوسري. وقال المبعوث الأمريكي حول الاجتماع: “اجتماع جيد اليوم مع السفير القطري الدوسري في طرابلس.. أكدنا أنا والقائم بالأعمال برنت على أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الإقليميون في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على تجاوز المأزق السياسي ووضع خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة”.

إضافة إلى ذلك التقى نورلاند مع السفير التركي كنان يلماز، وفي ختام اللقاء قال: “عقدنا أنا والقائم بالأعمال برنت اجتماعا مفيدا للغاية مع السفير يلماز.. لقد ناقشنا دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات ورغبتنا في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي”.

وأضاف: “نهنئ البلدين على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية.. علامة على الاستقرار في البلاد”.