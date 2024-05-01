في يوم العمال.. حمّاد: اعتمادنا كبير على عناصرنا الوطنية في مشاريع الإعمار والاستقرار

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شارك أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية في احتفالية ملتقى اليوم الوطني والدولي للعمّال، الذي يصادف الأول من شهر مايو.

وأكّد حمّاد أن “الشعوب والأمم ترتقي وتنمو وتزدهر بهمم وسواعد أبنائها، وخاصة من فئة العمّال”، مشيرًا إلى أن الكوادر البشرية هي العامل الرئيسي والمهم لنجاح أي خطط تنموية، وضمان لزيادة واستمرار القوة الاقتصادية الدول وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال حمّاد، إن “عمال القطاع العام والخاص ورغم كل الصعوبات كانوا دائما في الموعد، إذ يُعتمد بشكل كبير على العناصر الوطنية في مشاريع الحكومة لإعادة الإعمار والاستقرار من مهندسين وإداريي ومستخدمي الأجهزة التنفيذية وغيرها”.

وأضاف، أن “نتائج أعمالهم مبهرة للجميع لأنهم عبّروا عن وطنيتهم وحبهم لبلادهم من خلال الوصول لأعلى معدلات الإبداع في العمل والتنفيذ، خاصةً في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار الجاري تنفيذها وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً”.

حمّاد يحيي عمال النفط

وقال رئيس الحكومة، إن “لمستخدمي قطاع النفط موقف مشرف لاستمرار ونجاح عمل هذا القطاع، رغم كل التحديات والصعوبات ووصلوا به إلى نسب إنتاج وتصدير قياسية وبخبرات وطنية انعكست بشكل إيجابي على جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية في بلادنا”، مشيرًا إلى أن ذلك دليل واضح على حرصهم وغيرتهم على بلادهم وتحملهم للمسؤولية دوم تهاون أو تراخ أو تخاذل.

وأهاب حمّاد، بجميع النقابات العمالية والمهنية في جميع المجالات والأنشطة بأن يكون هدفها الأول دائما هو رفعة ونمو الوطن، ومن ثم الحفاظ على حقوق منتسبيها والسعي إلى التطوير الدائم.