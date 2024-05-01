غوتيريش: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما

أخبار ليبيا 24

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة ملتزمة التزاما تاما بدعم الطريق إلى السلام، على أساس إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تماما وديمقراطية ولها مقومات البقاء تتمتع بوحدة الأراضي وتكون ذات سيادة، تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها.

وأضاف غوتيريش أمام الصحفيين يوم الثلاثاء: “يساورني قلق بالغ من الأنباء التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في عدة مواقع في غزة”.

يأتي ذلك بينما حذّرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة قد يكون وشيكا وأن التقدم “التدريجي” الذي تحققه إسرائيل في وصول المساعدات إلى القطاع لا يمكن استخدامه للتحضير لعملية أو تبريرها.

غوتيريش: يجب التحقيق في المقابر الجماعية بغزة

وقال: “من الضروري أن يُسمح للمحققين الدوليين المستقلين، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم”.

ودعا غوتيريش الدول التي لها نفوذ على إسرائيل إلى “بذل كل ما في وسعها” لمنعه. ويعيش في رفح أكثر من 1.2 مليون نازح فلسطيني من غزة.

من جانبه قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن هناك قلقا هائلا يسود غزة تحسبا لاحتمال وقوع هجوم عسكري في رفح جنوب القطاع.

وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الثلاثاء، نقل لازاريني عن العاملين مع الوكالة على الأرض في غزة، أن هناك شعورا بأنّه إذا لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع، فإن الهجوم العسكري على رفح قد يحدث في أي وقت، مشيرا إلى أنه “لم يُطلَب من الناس بعد إخلاء رفح”.

وحول الوضع الإنساني في شمال غزة، قال المسؤول الأممي لازاريني، إن هناك مزيدا من المواد الغذائية المتوافرة في السوق. لكنه أضاف: “أن ذلك لا يعني إمكانية الحصول على الغذاء، بسبب عدم وجود أموال نقدية متداولة على الإطلاق في الجزء الشمالي من قطاع غزة”.