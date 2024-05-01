طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا.. ودرجات الحرارة في تراجع

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا استقرارا على أغلب خاصة الشمالية، إذ تسجل درجات الحرارة تراجعا هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي، ويشمل الاعتدال يوم الغد أغلب مناطق البلاد.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن السحب تتكاثر من حين لآخر هذا اليوم واليومين القادمين على بعض مناطق الجنوب الغربي ويتخللها سقوط أمطار متفرقة.

وأضاف، أن من المتوقع ظهور ضباب في أثناء فترات الليل وصباح يوم الغد على بعض مناطق الساحل الغربي خاصة المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى الزاوية.

والرياح في شمال غرب ليبيا شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى في هذه المنطقة تتراوح ما بين (22–29) مئوية على أغلب المناطق.

بينما الرياح في الجنوب الغربي، شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31– 39) مئوية، وتسجل تراجعا يوم الغد على بعض المناطق.

الطقس في شرق ليبيا

وفي شرق ليبيا، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة في الشمال الشرقي وتتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(35-38) مئوية على مناطق الخليج، وما بين (24-29) مئوية على باقي المناطق وتسجل انخفاضا يوم الغد.

أمّا في الجنوب الشرقي للبلاد، فالرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34–38) مئوية وتسجل زيادة يوم الغد.