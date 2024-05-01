شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

تعرضت شركة مليتة للنفط والغاز، فرع ليبيا، لـ هجوم سيبراني استهدف بياناتها المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية.

وأوضح موقع “hackmanac” المتخصص في قضايا الأمن السيبراني، في تقرير له رصدته “أخبار ليبيا 24” أن مجموعة قراصنة “هاكرز” سرقت ما يقدر بـ1 تيرابايت من بيانات الشركة المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية، وعرضتها للبيع على الإنترنت.

وأضاف الموقع أن المجموعة ادعت حصولها على جميع البيانات السرية الخاصة بالشركة وعملائها، ونشرت عينات مما سرقته، ومنحت الشركة مهلة حتى 4 مايو لنشر باقي المعلومات ما لم تدفع الفدية المطلوبة.

وأشار موقع “hackmanac” المتخصص في قضايا الأمن السيبراني، إلى أن البيانات المسروقة من الشركة شملت، المستندات المالية والمصرفية، وبيانات جواز السفر والتأمين للموظفين بالشركة وعملائها، والتقارير والتنبؤات الجيولوجية، وتفاصيل إنتاج النفط في مناطق مختلفة، ومعلومات هندسية تفصيلية عن مرافق الشركة، ومراسلات سرية، وعقود وكميات توريدات المواد الأولية المختلفة، ومعلومات سرية عن مناقصات الشركة، والمراسلات الداخلية لموظفي الشركة والعملاء.