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شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

هاكرز سرق نحو 1 تيرابايت من بيانات الشركة

1 مايو، 2024 6:45 م
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شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليتة للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

أخبار ليبيا 24

تعرضت شركة مليتة للنفط والغاز، فرع ليبيا، لـ هجوم سيبراني استهدف بياناتها المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية.

شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

وأوضح موقع “hackmanac” المتخصص في قضايا الأمن السيبراني، في تقرير له رصدته “أخبار ليبيا 24” أن مجموعة قراصنة “هاكرز” سرقت ما يقدر بـ1 تيرابايت من بيانات الشركة المالية والبنكية والإنتاجية ومراسلاتها السرية، وعرضتها للبيع على الإنترنت.

شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

موقع “hackmanac: المجموعة ادعت حصولها على جميع بيانات مليتة

وأضاف الموقع أن المجموعة ادعت حصولها على جميع البيانات السرية الخاصة بالشركة وعملائها، ونشرت عينات مما سرقته، ومنحت الشركة مهلة حتى 4 مايو لنشر باقي المعلومات ما لم تدفع الفدية المطلوبة.

شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني
شركة مليته للنفط والغاز تتعرض لهجوم سيبراني

 

موقع “hackmanac: البيانات المسروقة من مليتة شملت المستندات المالية والمصرفية

وأشار موقع “hackmanac” المتخصص في قضايا الأمن السيبراني، إلى أن البيانات المسروقة من الشركة شملت، المستندات المالية والمصرفية، وبيانات جواز السفر والتأمين للموظفين بالشركة وعملائها، والتقارير والتنبؤات الجيولوجية، وتفاصيل إنتاج النفط في مناطق مختلفة، ومعلومات هندسية تفصيلية عن مرافق الشركة، ومراسلات سرية، وعقود وكميات توريدات المواد الأولية المختلفة، ومعلومات سرية عن مناقصات الشركة، والمراسلات الداخلية لموظفي الشركة والعملاء.

 

1 مايو، 2024 6:45 م
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