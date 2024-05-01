زهيو: اِحْتِمَاءُ الدبيبة خلف مسار الاستفتاء على الدستور سيواجه برفض شعبي

أخبار ليبيا 24

قال أسعد زهيو، المرشح الرئاسي، إن اِحْتِمَاءُ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، خلف تفعيل مسار الاستفتاء على الدستور سيواجه برفض شعبي واسع.

وأوضح زهيو في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الدبيبة كلما استشعر وجود تحركات محلية أو إقليمية لاستبدال حكومته، يلجأ للحديث عن الاستفتاء على الدستور والاكتفاء بالانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة عن تسلم مجلس النواب لملفات مرشحين لرئاسة حكومة جديدة، سبب تصريحات الدبيبة الأخيرة.

وأضاف زهيو أن تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية، مرتبطة بتكرار دعوات عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، طيلة الأشهر الماضية بضرورة تشكيل تلك الحكومة، مشيرا إلى وجود ارتباط بين التصريحات ووصول الدبلوماسية الأميركية ستيفاني خوري إلى طرابلس، ومباشرتها مهامها بصفتها رئيساً للبعثة الأممية بالإنابة.

وأشار زهيو أن التصريحات مرتبطة أيضا بقرب انعقاد الجولة الثانية من اللقاء الثلاثي لرؤساء مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي، برعاية الجامعة العربية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك قائمة طويلة من الاعتراضات والعقبات التي تحاصر مسودة الدستور.

وأكد زهيو أن من بين الاعتراضات والعقبات رفض المكونات الثقافية، من تبو وأمازيغ وطوارق، وشرائح وقوى أخرى بالمجتمع لها، متسائلا كيف يمكن لهؤلاء جميعاً الطعن عليها، وهو ما قد يستغرق كثيراً من الوقت.