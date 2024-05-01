الأمم المتحدة: نحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على رفح.. وندعو الدول النافذة لمنعه

أخبار ليبيا 24

حذّرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة قد يكون وشيكا وأن التقدم “التدريجي” الذي تحققه إسرائيل في وصول المساعدات إلى القطاع لا يمكن استخدامه للتحضير لعملية أو تبريرها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول التي لها نفوذ على إسرائيل إلى “بذل كل ما في وسعها” لمنع هجوم إسرائيلي على رفح في جنوب غزة، حيث يعيش أكثر من 1.2 مليون نازح فلسطيني من غزة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة، مهما كان رد حماس على المقترحات الأخيرة لوقف القتال في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أشهر وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

وقف العدوان على رفح

وقال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: إن “العالم يناشد السلطات الإسرائيلية منذ أسابيع إنقاذ معبر رفح، لكن هناك عملية برية تلوح في الأفق القريب”.. “الحقيقة البسيطة هي أن العملية البرية في رفح لن تكون أقل من مأساة تتجاوز الكلمات”.

وتعهدت إسرائيل قبل شهر تقريبا بتحسين وصول المساعدات إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة بعد أن طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوات للتخفيف من الأزمة الإنسانية، قائلا إن الولايات المتحدة يمكن أن تضع شروطا على الدعم إذا لم تتحرك إسرائيل.

وقال غوتيريش للصحافيين إنّه تمّ إحراز “تقدم تدريجي” نحو تجنب “مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها بالكامل” في شمال غزة، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود بشكل عاجل.

وقال غريفيث: “هذه التحسينات في إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة لا يمكن استخدامها للتحضير أو تبرير هجوم عسكري شامل على رفح”.

ودعا غوتيريش إسرائيل على وجه التحديد إلى الوفاء بوعدها بفتح معبرين إلى الشمال.

وقال غوتيريس للصحفيين: “العقبة الرئيسية أمام توزيع المساعدات في أنحاء غزة هي انعدام الأمن للعاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين نخدمهم.. يجب ألا تكون قوافل المساعدات الإنسانية والمرافق والعاملين والأشخاص المحتاجين أهدافا”.