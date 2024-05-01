تكالة: يمكني التواصل مع عقيلة صالح دون اللجوء لأي طرف خارجي

قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة إن قبول عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بتعديل قوانين اللجنة المشتركة 6+6 جاء نتيجة مفاوضات وتقارب في وجهات النظر بين الطرفين.

وأوضح تكالة في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أنه يمكنه التواصل مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في أي وقت دون اللجوء لأي طرف خارجي، لافتا إلى أن مجلسي النواب والدولة تحكمهما ترتيبات داخلية.

وأضاف تكالة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، هو من دعا لاجتماعهما في القاهرة، بالإضافة لـ محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الذي أدار الحوار، لافتا إلى أن أبو الغيط غادر قاعة الاجتماع رفقة الإعلاميين، موضحا أنه استمر هو رفقة المنفي وعقيلة صالح لمناقشة الأزمة الليبية كـ ليبيين فقط.

وأشار تكالة إلى أن لجنة تعديل القوانين الانتخابية ستُشكل في وقتها خلال أسبوعين على أقصى تقدير، نافيا وجود تواصل مصري جديد مع مجلس الدولة بشأن التوافقات حول القوانين الانتخابية.

وشدد رئيس مجلس الدولة على أنه غير معني بتصريحات مستشاري رئيس مجلس النواب في وسائب الإعلام، مؤكدا أنه ملتزم بما يقوله عقيلة صالح هو شخصيًا، موضحا أن عقيلة صالح لم يقل أنه تلقى ملفات لمترشحين لرئاسىة الحكومة الجديدة.