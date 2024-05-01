تكالة: “تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية”

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الحديث عن إقامة الانتخابات يعود من جديد، بدعم كل من مجلسي النواب والدولة، وفي لقاء تليفزيوني أكد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى على إعادة التدقيق وفحص القوانين الانتخابية التي تم وضعها سابقا “ تشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 خلال أسبوعين”، وبيّن أن اللجنة المشكلة بالتشاور مع مجلس النواب “لن تقوم بتفكيك القوانين الانتخابية وإنما بالعمل على تحسين هذه القوانين التي جرت صياغتها في البداية خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية.”

وأوضح أن اللقاء الذي جمعه مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي،في 10 مارس الماضي، كان النقاش فيه ليبياً-ليبياً ولم تتدخل جامعة الدول العربية برئاسة أحمد أبوالغيط المنسقة اللقاء بل “قام أبوالغيط بافتتاح الاجتماع بكلمة وترك إدارة الحوار بينه وعقيلة إلى المنفي وغادر القاعة مع الإعلاميين”.

تشاورات حول تشكيل حكومة جديدة

وتابع تكالة حديثه حول تشكيل الحكومة الجديدة إذ تطرق لموقف حكومة الدبيبة “لم نتلق أي رفض من حكومة الوحدة الوطنية حول تشكيل حكومة جديدة.” بحسب قوله.

مضيفاً ان هذا اللقاء جاء بعد عدة أشهر بعد العرض المغربي على باتيلي في إقامة اللقاء وعرضه على مجلس النواب ومجلس الدولة؛ إذ شكك وتساءل تكالة عن سبب تجاهل باتيلي للعرض المغربي.

وفي ذات السياق صرح عقيلة صالح في لقاء صحفي عن رغبة مجلس النواب في إنهاء حالة الجمود السياسي الحالي وشدد على ضرورة أن يكون الحوار ليبيً خالصاً، “لو تُرك الأمر بين الليبيين لتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي كانت الأمور ستمضي بطريقة سريعة وجيدة”.