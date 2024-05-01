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تكالة: باتيلي فاشل ومحب للظهور ولم يُقدم أي برنامج

تكالة: باتيلي لا يريد للمفاوضات أن تمر إلا عبر الطاولة الخماسية

1 مايو، 2024 2:06 ص
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تكالة باتيلي
تكالة باتيلي

أخبار ليبيا 24

قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة إن المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي كان يريد لمشروعه فقط أن ينجح ولم يُقدم أي برنامج، لافتا إلى أنه قدم عنوان فقط وبالتالي هو فاشل.

وأوضح تكالة في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أن باتيلي انتقد اجتماع الرئاسات الثلاث في جامعة الدول العربية لأنه يتشبث برأيه فقط ولا يريد للمفاوضات أن تمر إلا عبر الطاولة الخماسية، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي قال إنه سيعمل أولاً على التوافق على قوانين انتخابية ثم الجلوس على الطاولة الخماسية للقبول بالنتائج والاتفاق على توحيد أو تشكيل حكومة جديدة.

تكالة: لا توجد كتل داخل مجلس الدولة بشكل رسمي 

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن باتيلي كان يدعو للطاولة الخماسية قبل أن يدعو للتوافق على القوانين الانتخابية، لافتا إلى أنه كان يُظهر لمنظمة الأمم المتحدة وبعض الدول أنه يعمل على حل للأزمة وهو لا يفعل ذلك.

وأشار تكالة إلى أن ما حدث بشأن قوانين “بوزنيقة” لن يعترض عليه أحد في مجلس الدولة، موضحا أنه لن يتم تفكيك القوانين لكن ستكون هناك تعديلات للأفضل وبالتالي سيختلف الوضع داخل المجلس عن سابقه، مشددا على أنه لا توجد كتل داخل مجلس الدولة بشكل رسمي لكنها مجموعات تُنسق فيما بينها فقط، مضيفا أنه منذ أن تولى رئاسة المجلس لم يفشل في النصاب إلا في جلسة واحدة كانت في فبراير الماضي.

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1 مايو، 2024 2:06 ص
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