باتيلي: ليبيا لن تشهد حلا على المدى القصير أو المتوسط

قال عبدالله باتيلي، المبعوث الأممي، المستقيل، إن الأزمة في ليبيا لن تشهد حلا على المدى القصير أو المتوسط، لافتا إلى أنه لا يوجد اتفاق وإرادة سياسية من أطراف الأزمة السياسية، إضافة لغياب الإرادة من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح باتيلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه لا يوجد توافق بين القادة الليبيين، بهدف حل الأزمة السياسية التي تمر بها بلادهم بشكل نهائي، معتبرا أن الديناميكية السلبية هي التي تلوح في الأفق.

وأضاف باتيلي أن الوضع في ليبيا تدهور بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، موضحا أنه نبه في تقاريره إلى مجلس الأمن، إلى ما يحدث في البلاد.

وأشار المبعوث الأممي المستقسل إلى أنه سيتعين على الأطراف الليبية الجلوس حول طاولة واحدة من أجل المناقشة وإيجاد حل توافقي للأزمة التي تمزق بلادهم، مشددا على ضرورة أن يكون القادة وأطراف النزاع في ليبيا قادرين على الاجتماع والتوصل إلى توافق حول حل وسط لدفع البلاد إلى الأمام، بشرط توفر الإرادة السياسية وحُسن النية.

وكشف باتيلي عن وجود تباين في المصالح بين هؤلاء القادة، لافتا إلى أن كل منهم حريص على الحفاظ على الوضع الراهن، لدرجة أنهم لا يريدون الجلوس حول طاولة للتحدث.