بينها قذيفة مدفعية.. انتشال مخلفات حرب في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أجرى جهاز المباحث الجنائية عمليات تفكيك وانتشال قذائف غير متفجرة من مناطق عدة في طرابلس، إثر تلقي بلاغات من قبل مواطنين.

وقال جهاز المباحث الجنائية، يوم الثلاثاء، إنّه تلقى عدة بلاغات من مواطنين عبر غرفة العمليات بمكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات تفيد بوجود مخلفات حرب بأماكن متفرقة بمدينة طرابلس، والمتمثلة في منطقة طريق المطار وعين زارة والرملة.

وأضاف: “على الفور انتقل فريق العمليات إلى عين المكان وجرى العثور على مجموعة من مخلفات الحرب، وهي قذيفة مدفعية وقاذف (آر بي جي) وعدد (2) فيوز قذيفة، وإطلاقة عيار (23) وبقايا آر بي جي (سكراب)”.

وقال جهاز المباحث الجنائية: “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشالهم وتأمينهم ونقلهم بشكل آمن إلى حين اتلافهم وفق الإجراءات المعتمدة”.

جنوب طرابلس

والاثنين قال جهاز المباحث الجنائية، إنّه انتشل قذائف ومخلفات حرب بمنطقة الجوش (200 كلم جنوب غرب طرابلس)، بينها صاروخين غير متفجرين.

وأفاد الجهاز، بأنّ فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية الجبل الغربي انتشل قذيفة هاون غير متفجرة داخل مبني البريد والاتصالات بالمنطقة ونقله بالطرق الفنية المتبعة. وقال إن عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من مواطنين بمنطقة الجوش عن وجود مخلفات حرب

وأشار الجهاز إلى أن الفريق قام في وقت لاحق بالتعامل مع مجموعة من المخلفات بأماكن متفرقة بالبلدية، تمثلت في أربعة من القذائف مختلفة الأنواع وصاروخين اثنين وثلاثة من الرؤوس الحربية غير المتفجرة و12 إطلاقة نارية مختلفة الأعيرة.