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النفط يتراجع لليوم الثالث.. مع ارتفاع آمال وقف الحرب في غزة

1 مايو، 2024 8:44 ص
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النفط يتراجع لليوم الثالث.. مع ارتفاع آمال وقف الحرب في غزة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 70 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 85.63 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 75 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 81.18 دولارا للبرميل.

وأدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الأفق، في أعقاب الجهود المتجددة التي قادتها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، إلى انخفاض أسعار النفط.

ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، بالمضي قدماً في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن رد حماس على المقترحات الأخيرة لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

النفط الأمريكي

كما ضغط على الأسعار تضخم مخزونات النفط الخام الأمريكية وزيادة إمدادات الخام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميا في فبراير من 12.58 مليون برميل يوميا في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.

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1 مايو، 2024 8:44 ص
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