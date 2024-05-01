العرفي: مجلس النواب تسلم بالفعل ملفات لأشخاص مستوفيين لشروط الترشح

قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن المجلس تسلم بالفعل ملفات لأشخاص مستوفيين لشروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الحديث عن ضرورة وجود حكومة موحدة ليس بجديد.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك آلية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة حتى لا ينفرد مجلس النواب باختيار رئيس حكومة من طرفه، مشيرا إلى أن الآلية تتمثل في حصول المُرشح على 20 تزكية من مجلس الدولة، و10 تزكيات من مجلس النواب أو يتم منح الثقة من البرلمان.

وأضاف العرفي أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة مصغرة -حكومة تكنوقراط- مهمتها الإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن هذه الألية هي أقرب الآليات التي تم التوصل إليها حتى لا ينفرد مجلس النواب في اختيار رئيس حكومة.

وأشار العرفي أنه وفق الشروط والعدد، تم تقسيم المرشحبن على عدد أعضاء كل منهم يتحصل على 20 تزكية، ولن يتجاوز عدد المرشحين لـ 6 أشخاص، موضحا أن المُرشحين تقدموا واستوفوا شروطهم، وبإمكانهم التصريح والإعلان عن ذلك بأنفسهم.

وأكد العرفي أن النواب والدولة اتفقا على تشكيل لجنة من المجلسين لبحث آلية تشكيل الحكومة، مشددا على أن تشكيل الحكومة أمر لابد منه.