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السيسي ومشعل يؤكدان على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

في بيان مشترك عقب جلسة مباحثات ثنائية احتضنتها القاهرة

1 مايو، 2024 1:48 م
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السيسي مشعل
السيسي مشعل

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة احترام سيادة ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في بيان مشترك عقب جلسة مباحثات ثنائية، احتضنتها القاهرة وتابعتها “أخبار ليبيا 24” على ضرورة دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار مبدأ الملكية الليبية الخالصة للتسوية السياسية.

وثمن البيان المشترك جهود السلطة التشريعية -مجلس النواب- وإقرارها للقوانين الانتخابية في سياق استيفاء جميع الأطر اللازمة لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

السيسي ومشعل يؤكدان على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
السيسي ومشعل يؤكدان على ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها

السيسي ومشعل: يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

وطالبت مصر والكويت بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفق مدى زمني مُحدد، مؤكدا على ضرورة حل المليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية، وتمثيل جموع الشعب الليبي.

وشهدت المباحثات تناولًا معمقًا للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديرًا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره كلًا لا يتجزأ.

 

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1 مايو، 2024 1:48 م
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