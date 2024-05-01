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نهاية مايو الجاري.. الحكومة في بنغازي تحضِّر لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة

1 مايو، 2024 11:59 ص
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نهاية مايو الجاري.. الحكومة في بنغازي تحضِّر لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة

أخبار ليبيا 24

تُحضِّر الحكومة الليبية المعينة من البرلمان لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية في نهاية مايو الجاري في بنغازي. وسيعقد المؤتمر تحت شعار: “حلول مستدامة للهجرة”.

وتعهّد عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه تنظيم المؤتمر وعمل اللجان التحضيرية، حيث اطّلع يوم الثلاثاء على آخر المستجدات والتحضيرات لعقد المؤتمر المرتقب حول الهجرة.

الحويج حضر الاجتماع التحضيري السادس بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، مع اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول ما خلصت إليه اللجان المكلفة بالتحضير للمؤتمر، وفق المهام الموكلة إليها، إضافة لمناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن الاستعداد والتجهيز للمؤتمر، ومستجدات أعمال اللجان النوعية الفرعية.

نهاية مايو الجاري.. الحكومة في بنغازي تحضِّر لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة

ولفت الحويج، خلال الاجتماع، إلى آخر المستجدات للقاءاته الخارجية في إسبانيا والمغرب، مؤكدًا على أهمية إنجاز العمل المناط بكل لجنة على حدة على الوجه الأكمل.

إعلان بنغازي

نهاية مايو الجاري.. الحكومة في بنغازي تحضِّر لعقد المؤتمر الأفريقي-الأوروبي حول الهجرة

وفي ختام المؤتمر الأفريقي حول الهجرة، الذي عقد في بنغازي في الفترة من 29 إلى 30 يناير 2024، دعا المشاركون الحكومة الليبية، إلى تنسيق المواقف وتوحيد الجهود الأفريقية مجتمعة، من أجل الدفاع عن سياسة، دولية للهجرة تقدم حلولا مبتكرة تحول حركة الهجرة غير النظامية والنظامية إلى تنمية تقوم على المنفعة التنموية، لهذه الدول واحترام سيادتها الوطنية.

وفي “إعلان بنغازي” رفض المشاركون في المؤتمر الأفريقي لعب دور “الشرطي” للقارة الأوروبية، مطالبين بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع استراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين.

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1 مايو، 2024 11:59 ص
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