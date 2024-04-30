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وفاة ضابط صف وإصابة مديري أمن الكفرة وربيانة إثر حادث سير

أثناء مرافقتهم لوزير الداخلية في الحدود الجنوبية

30 أبريل، 2024 3:36 ص
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وفاة ضابط صف وإصابة مديري أمن الكفرة وربيانة إثر حادث سير
وفاة ضابط صف وإصابة مديري أمن الكفرة وربيانة إثر حادث سير

أخبار ليبيا 24

لقى أحد ضباط الصف المرافقين لموكب عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، مصرعه إثر حادث سير جنوب الكفرة.

وأوضح إبراهيم بالحسن، مدير مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ – الكفرة، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” أن ضابط الصف إسماعيل وردقو، لقى مصرعه إثر انقلاب إحدى السيارات المرافقة لموكب عصام بوزريبة، وزير الداخلية بالحكومة الليبية، أثناء توجهه إلى أقصى الجنوب الشرقي، بإتجاة منفذ العوينات الحدودي.

وفاة ضابط صف وإصابة مديري أمن الكفرة وربيانة إثر حادث سير
وفاة ضابط صف وإصابة مديري أمن الكفرة وربيانة إثر حادث سير

بالحسن :الحادث وقع جنوب مدينة الكفرة

وأضاف بالحسن أن الحادث وقع جنوب مدينة الكفرة بمسافة 70 كم، لافتا إلى تعرض العميد جابر عبد الكريم أحمد، مدير أمن ربيانة، واللواء خالد حيار مدير أمن الكفرة، والضابط مصطفى إبراهيم كوتى، لإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، موضحا أنه تم إلغاء الرحلة ورجوع الموكب بالكامل لمدينة الكفرة.

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30 أبريل، 2024 3:36 ص
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