وصول 6 سيارات كعيادات متنقلة لمدينة الكفرة..والحكومة تعلن عن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الصحية

أخبار ليبيا

عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أعلنت الحكومة الليبية عن وصول مساعدات طبية لمدينة الكفرة من وزارة الصحة، وذلك للاستجابة العاجلة لاحتياجات الأهالي والنازحين السودانيين إثر تردي الوضع الصحي بالمدينة بعد تدفق الآلاف من المهاجرين السودانيين بسبب الحرب في بلادهم.

وأوضح الوزارة أنها أرسلت ستة سيارات مخصصة كعيادات متنقلة عن طريق منظمة الصحة العالمية، وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة، وتأتي هذه الإمدادات “بناء على ماتم حصره من الاحتياجات الإنسانية العاجلة، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين من دولة السودان” بحسب البيان.

زيارة ميدانية لوزير الصحة في الكفرة

وأجرى عثمان عبدالجليل وزير الصحة زيارة تفقدية الأسبوع الماضي رفقة الوفد المصاحب له، لدراسة الأوضاع الصحية والإنسانية بالكفرة، ومتابعة عمل اللجان الطبية التي تعمل وفق الخطة الموضوعة من الوزارة لمكافحة أي امراض أو اوبئة.

وأكد عبدالجليل في البيان ” الشروع في تنفيذ الخطة التي وضعت للتعامل مع الأزمة القطاع الصحي بالجنوب مشيراً إلى توفير شحنة من التطعيمات، التي من المقرر أن ترسل خلال الأسبوع القادم، فور البدء في عمل المستشفيات لتغطية كافة سكان المدينة والنازحين”.

ومن ضمن الزيارات الميدانية التي قام بها عبدالجليل، الإطلاع على وضع عيادة شهداء بوشوق المجمعة، إذ تفقد الوزير الإمكانات الموجودة بالعيادة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين، واستمع لشرح واف من مدير العيادة، وكذلك العناصر الطبية العاملة بها وأعيان المنطقة حول جودة الخدمات التي تقدمها العيادة، وكذلك الاحتياجات المطلوبة لتحسين الخدمات فيه، وتعهد عبد الجليل بتوفير كافة الاحتياجات التي تم ذكرها بأسرع وقت خدمةً للمواطنين بالكفرة.