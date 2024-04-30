ناقلة مليونية أخيرة في أبريل من ميناء الحريقة إلى الصين

رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق الناقلة النفطية، “سي جارنيت” لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، لـ “أخبار ليبيا 24“، أن الناقلة هي النقلة الإضافية الأخيرة في أبريل الجاري، لافتا إلى أن الناقلة قادمة من اليونان وتحمل علم جزر الباهاماز .

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 170 برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة، مشيرا إلى أن الإنتاج شهد إنخفاض كبير بسبب مشاكل الكهرباء في حقلي مسلة والسرير.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

ووصل إجمالي الانتاج المصدر عبر ميناء الحريقة النفطي هذا الشهر إلى 5 ملايين برميل، وهي نفس الكمية التي جرى تصديرها في مارس الماضي.

وقال مصدر مسؤول في الميناء التابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية “يوفان دونق هاي” رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن وتصدير مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأوضح المصدر أن الناقلة قادمة اليونان وتحمل العلم الصيني وكامل طاقمها من الصين، وهي الناقلة السادسة خلال شهر أبريل الجاري، وفق تصريح المصدر الذي فضَّل عدم نشر اسمه.

النفط الواصل إلى ميناء الحريقة

وأضاف المصدر أن حجم انتاج حقلي مسلة والسرير الواصل إلى الميناء بلغ 180 ألف برميل. وتعمل شركة الخليج العربي للنفط إلى تصدير بعض من إنتاج حقليها عبر ميناء الحريقة.

وتأتي عملية التصدير في ظل ارتفاع أسعار النفط عند التسوية، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط مع تكثيف إسرائيل ضرباتها الجوية على معبر رفح بغزة وبسبب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي بأن الأداء الاقتصادي جيد.

وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 99 سنتا، أو 1.1 بالمئة، عند 89.01 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 09 بالمئة إلى 83.57 دولار.