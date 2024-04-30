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مسؤولون في المصرف الزراعي يُبددون مليار و 400 مليون دينار.. والنيابة تلقي القبض على المتورطين

عمليات فساد بمنح سندات مالية لمشاريع وهمية

30 أبريل، 2024 9:45 ص
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Coverتحقيقات النيابة العامة

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين في المصرف الزراعي احتياطيا على ذمة التحقيق في وقائع فساد أدت إلى تبديد واختلاس مليار و 400 مليون دينار ليبي.

وبحسب ما جاء في بيان النيابة العامة على صفحتها الرسمية بفيسبوك يوم الأمس، فإن نائب النيابة الذي حقق وتابع القضية، توصل إلى أن عمليات الفساد في المصرف الزراعي ضخمة، تعمد المسؤولين منح قروض بمبلغ مليار و400 مليون دينار، مخالفين بذلك لنظم منح الائتمان، ولكي يواري المسؤولون جريمتهم صرفوا جزء من المبلغ في صورة ائتمان مُنح لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية وهمية، وعملوا على تخصيص الجزء الآخر من القيمة المختلسة دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.

حبس المسؤولون المتورطين في القضية

و بالاستناد إلى الأدلة في محضر جمع الاستدلال، قام المحقق في القضية “بحبس مدير عام سابق للمصرف الزراعي، ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع المصرف قصر بن غشير، وعضو المكتب القانوني” بعد التحقيق معهم كل على حدى، والاستماع لأقوالهم؛ إذ لم ينفي المتهمون ما نسب إليهم من جرائم ولم ينكروا  مسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية.

وعملت النيابة على اتباع كافة التدابير الاحتياطية اللازمة؛ لاحضار المنتفعين من الأموال وإحضارهم للتحقيق معهم ومعرفة ما إذا كانوا متورطين مع الجناة أيضا، بالإضافة إلى منعهم من التصرف في هذه الأموال الممنوحة لهم بطرق غير مشروعة وتقييد التصرف في ممتلكاتهم وعقاراتهم وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.

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30 أبريل، 2024 9:45 ص
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