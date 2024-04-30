توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق للتمكين الاقتصادي بين مصرف ليبيا المركزي والبنك الإسلامي للتنمية

أخبار ليبيا 24

وقّع مصرف ليبيا المركزي والبنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم بتأسيس الصندوق الوطني للتمكين الاقتصادي، والذي يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا.

ووقّعت مذكرة التفاهم، يوم أمس الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (2024) والاحتفالات بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء البنك الإسلامي للتنمية.

وقال المصرف المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم جاء مساهمة منه في تفعيل دور القطاع الخاص.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر.

وحضر توقيع المذكرة عدد من وزراء الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والمؤسسات الدولية.

عضوية ليبيا

وانضمت ليبيا إلى البنك الإسلامي للتنمية في 24 أغسطس 1974 كعضو مؤسس. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على أول عملية للبنك الإسلامي للتنمية في ليبيا في 10 يوليو 1980. وتمت الموافقة على العملية الأخيرة في 25 يوليو 2017.

والبنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف يعمل على تعزيز التقدّم الاجتماعي-الاقتصادي في البلدان الأعضاء فيه والمجتمعات الإسلامية حول العالم.

ويسترشد البنك الإسلامي للتنمية بمبادئ التمويل الإسلامي ويقدم المساعدة المالية، والخبرة الفنية، ومبادرات لبناء القدرات لدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الناس في البلدان الأعضاء فيه. ويضم البنك الإسلامي للتنمية 57 بلدًا عضوًا وهو ملتزم بمواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي احتفال اليوبيل الخمسين أكّد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر مواصلة العمل بكل قوة وجهد للمساهمة في تحقيق تطلعات البلدان الأعضاء في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه البلدان الأعضاء جميعا.