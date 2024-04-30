دفنوا تحت الوحل.. البحث عن عدد متزايد من ضحايا الفيضانات في كينيا

أخبار ليبيا 24

يواصل عمال الإنقاذ الحفر بين الوحل بالمجارف، اليوم الثلاثاء، لانتشال جثث الضحايا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بشكل مطرد بعد أن تسببت الأمطار في فيضانات غزيرة وانهيارات أرضية في جميع أنحاء كينيا.

وقال الصليب الأحمر الكيني، إن ما لا يقل عن 48 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال 84 آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضربت انهيارات طينية وفيضانات مفاجئة بلدة ماي ماهيو بوسط كينيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وإجمالا، لقي ما لا يقل عن 169 شخصا حتفهم في جميع أنحاء كينيا، منذ الشهر الماضي، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأُجبر أكثر من 190 ألف شخص على ترك منازلهم، من بينهم 147 ألفا في العاصمة نيروبي، وفقا لمكتب الرئيس.

وأضاف أنّه من المتوقع أن تشهد عدة أجزاء من البلاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

نشر الجيش في كينيا

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، في كلمة ألقاها أثناء زيارة الناجين من الفيضانات في ماي ماهيو: “هؤلاء المواطنين الذين يعيشون في المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية، نطلب منكم المغادرة”.

وأضاف، أن “خطر فقدان الأرواح حقيقي”، قائلًا إنّه أصدر تعليمات للجيش بالمساعدة في البحث عن الضحايا.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم ونزح مئات الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة في تنزانيا وبوروندي، إذ يقول العلماء إن تغير المناخ يسبب المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

وأعلنت وزارة الداخلية في مقاطعة غاريسا بشرق كينيا، حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم عندما انقلب قاربهم خلال عطلة نهاية الأسبوع وأُنقذ 23 آخرين من مياه الفيضانات، عن فقدان 16 شخصا.

ولقي ما لا يقل عن 120 شخصا حتفهم في كينيا أواخر العام الماضي بسبب الفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية. وجاءت هذه الأمطار في أعقاب أسوأ موجة جفاف شهدتها أجزاء كبيرة من شرق أفريقيا منذ عقود.