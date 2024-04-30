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قمة أمنية مرتقبة في باريس لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا

أفريكا أنتليجنس: الاجتماع الأمني سيعقد في غضون أيام

30 أبريل، 2024 7:48 م
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قمة أمنية مرتقبة في باريس لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا
قمة أمنية مرتقبة في باريس لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة أمنية مرتقبة تناقش خطة لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا.

وكشف موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي في تقرير له، طالعته “أخبار ليبيا 24” أن هذا الملف سيكون على رأس جدول أعمال قمة أمنية مصغرة تستعد باريس لاستضافتها، وتضم ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وإيطاليا.

قمة أمنية مرتقبة في باريس لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا
قمة أمنية مرتقبة في باريس لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في ليبيا

أفريكا أنتليجنس: الاجتماع بحضور مسؤولين من بريطانيا وإيطاليا وأمريكا

وأضاف التقرير أن الاجتماع الأمني سيعقد في غضون أيام برئاسة بول سولير المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، وبحضور مسؤولين كبار من وزارات الخارجية والدفاع من بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وأشار موقع “أفريكا أنتليجنس” إلى أن اللقاء يتمحور حول تأمين الحدود التي تخضع حاليا لسيطرة الفصائل القبلية في الغرب والجنوب، وقوات الجيش الوطني في الشرق، لافتا إلى أن المشاركين في لقاء باريس يسعون إلى طرح برنامج لنزع السلاح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة الليبية

أفريكا أنتليجنس: فرنسا تدعم خطة لتشكيل وحدات مشتركة لتأمين الحدود 

ولفت التقرير إلى أن فرنسا تحاول الدفع بخطة لتشكيل وحدات مشتركة لتأمين الحدود مع رئيسي الأركان العامة في الشرق والغرب، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بهدف الوصول إلى جيش موحد، موضحا أن المشاركون في لقاء باريس المرتقب يسعون إلى طرح برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة وذلك بغاية استعادة الاستقرار في البلاد.

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30 أبريل، 2024 7:48 م
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