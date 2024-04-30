عملاقا أوروبا والكأس “ذات الأذنين”.. ما قبل موقعة “أليانز أرينا”

أخبار ليبيا 24

تتجه أنظار محبي كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب “أليانز أرينا” عندما يحتضن واحدة من أقوى مواجهات عمالقة الأندية الأوروبية، وذلك حينما يستضيف بايرن ميونخ الألماني ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويطمح كلال الفريقين لتجاوز الآخر للعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على ملعب ويمبلي الإنجليزي.

هذه المواجهة الكبيرة تأتي في وقت يطمح فيه توماس توخيل- الذي سيغادر بايرن ميونح في نهاية الموسم- لصنع تاريخ على أعلى مستوى، إذا بلغ نهائي البطولة.

وكان العملاق الألماني غير مرشح للفوز في مباراة ربع النهائي أمام آرسنال، لكن خبرتهم ساعدتهم على التأهل وهم الآن على مسافة قريبة من العودة إلى ويمبلي، إذ رفع البايرن الكأس قبل 11 عامًا أمام بروسيا بوروسيا دورتموند موسم 2012-2013

وفي المقابل تغلب الملكي الإسباني على منافس إنجليزي أيضًا في دور الثمانية، وذلك بالتغلب على حامل اللقب مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعرف كيفية إنجاز المهمة على المستوى الأكبر، للوصول بالريال إلى اللقب 14 في تاريخه.

وريال مدريد على بات على مقربة من إحراز لقب الدوري الإسباني بالفعل، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق ثنائية تجمع الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وقت الانطلاقة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا (08 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا.

يدخل ألفونسو ديفيز ضمن تشكيلة البايرن، بعد إيقافه عن مباراة الإياب أمام آرسنال، بينما يواجه جمال موسيالا وليروي ساني اختبارات لياقة متأخرة، وكذلك سينظم كونراد لايمر بعد شفاءه من كدمة تعرض لها في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي قائمة الغائبين عن تشكيلة الفريق البفاري، ماتياس دي لايغيت، الذي لم يسعفه الوقت للتماثل للشفاء، بالإضافة إلى كل من كينغسلي كومان ودايو أوباميكانو وساشا بوي.

وبالنسبة لريال مدريد، فعلى الأرجح أن يشارك جود بيلينغهام، الذي غاب عن مباراة ريال سوسيداد بالدوري بسبب مشكلة في المعدة. كما أن المتوقع أن يشرك أنشيلوتي رودريغو الذي أصيب بمرض مؤخرًا.

مواجهات أبطال أوروبا

وفي جميع المواجهات بين الفريقين نجح بايرن ميونخ في الفوز 11 مرة على ريال مدريد، بينما الأخير فاز 12 مرة، وتعادلا في 3 مرات.

توقعات المباراة

من المتوقع أن يكون ريال مدريد الأكثر هجومًا في اللقاء، مما كان عليه في ملعب الاتحاد، إذ يعتبر الفريق الإسباني المرشح بجدارة في هذه المواجهة.

لم يخسر الريال في الليغا منذ سبتمبر وهو قادر تمامًا على تحقيق النتائج، حتى عندما لا يكون لاعبيه في أفضل حالاتهم.

أمّا البايرن فهو في حالة أفضل مؤخرًا ويعتمد موسمه بالكامل على دوري أبطال أوروبا، لكن ستكون مفاجأة إذا تمكنوا من كبح جماح خط هجوم ريال مدريد.