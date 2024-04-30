سقوط أمطار متفرقة على غرب وجنوب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقعات بهطول الأمطار على مدن المنطقة الغربية والجنوبية بعد أكثر من أسبوعين من التقلبات الجوية، بحسب نشرة أخبار الطقس لليوم للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس في المناطق

راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء تتكاثر السحب من ظهر اليوم مع احتمالية لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس جدير إلى شرق طرابلس و مناطق الجبل الغربي، مع حدوث خلايا رعدية خفيفة.

أما بالنسبة إلى الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق وتتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح 22 و29 درجة على أغلب المناطق.

الخليج وسهل بنغازي وأمساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب وقد تتكاثر بحلول يوم الغد.

وتكون حالة الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي، بينما تكون شمالية شرقية معتدلة السرعة على بقية المناطق.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة القصوى، تتراوح مابين 28 و35 درجة مئوية على مناطق الخليج وبنغازي، وبين 24 و29 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة

تتكاثر السحب وتسقط الأمطار تصحبها خلايا رعدية على كل من غدامس والحمادة.

تكون حركة الرياح، غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة على غدامس والحمادة بينما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة ونشطة السرعة أحيانا، مثيرة للأتربة والرمال على باقي المناطق تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية فشرقية معتدلة السرعة.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

السماء صافية مع وجود القليل من السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية متوسطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 31 و40 درجة مئوية.