بعد صيانته تحت إشراف قيادة الجيش.. افتتاح مسجد الرباط أحد أكبر مساجد سرت

أخبار ليبيا 24

افتتح الجهاز الوطني للتنمية “مسجد الرباط” أحد أكبر المساجد في مدينة سرت، وذلك بعد استكمال أعمال الصيان، التي تعدت فترتها الثلاثة أشهر.

وقال الجهاز، إن الصيانة طالت مختلف مرافق المسجد، بما في ذلك أعمال التطوير والتوسعة، التي شهدها في جانبي المنارات القرآنية ودورات المياه الملحقة به.

وأضاف، كما أن الصيانة شملت أعمال الطلاء المميزة، والكثير من التجهيزات التقنية والموكيت وغيرهما من الدعم الذي تُوليه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، والكثير من المنابر الإسلامية في بلادنا.

إعمار سرت

وتحت إشراف القيادة العامة للجيش الوطني تشهد سرت نهضة عمرانية متكاملة، إذ يتولى جهاز التطوير والتنمية في مختلف مناطق المدينة وضواحيها أعمال الصيانة والتطوير.

وفي الآونة الأخيرة بدأ الجهاز الوطني للتنمية، في إنشاء جسرين كبيرين في سرت. وتنفذ الأعمال تحت متابعة دقيقة من قبل قيادة الجيش الوطني، عن طريق تحالف من الشركات مصرية المتخصصة بأعمال الطرق والجسور.

وقال الجهاز الوطني للتنمية، الثلاثاء الماضي: “إن الجسرين الكبيرين هما الجسر الرابط بين الطريق الساحلي وطريق مطار خليج سرت الدولي، والجسر الممتد من الطريق الساحلي المتوسط، عند “تقاطع المجمع الإداري وشارع امراح”.

وأضاف: أن “القيادة العامة للقوات المسلحة تتابع وعن كثب وتدفع بالكثير من إمكاناتها نحو إعمار المدينة بالشكل الذي يليق بما عاناه أهلها الطيلة الحروب الماضية وعقد ونيف من الإقصاء في كثير الخدمات والتنمية والتطوير”.