رئيس قسم المرور في طبرق: احتجزنا أكثر من 400 سيارة مخالفة

أطلق قسم المرور في مدينة طبرق حملة موسعة لضبط السيارات المخالفة من حيث الإجراءات واللوحات المعدنية والزجاج المعتم .

وأوضح العميد عبدالرسول فرج بدر رئيس قسم المرور والتراخيص في طبرق، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، أن العديد من الجهات تعاونت مع قسم المرور، برعاية وإشراف مديرية الأمن وكذلك بلدية طبرق، مشيرا إلى أن تسجيل المركبة لايتعدى 65 دينار شاملة اللوحات المعدنية والكتيب.

وأضاف بدر أنه مطلوب من الأجانب موافقة من الخارجية والإقامة لاستخراج رخصة قيادة، لافتا إلى أن الوافدين الفلسطينين يعاملون معاملة الليبيين.

وأشار العميد عبدالرسول فرج بدر رئيس قسم المرور والتراخيص في طبرق، إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات للراغبين في استخراج رخصة القيادة، موضحا أن الاختبارات تشمل الإشارات المرورية وكذلك المحرك والجولة.

وأكد بدر أنه خلال شهر رمضان الكريم تم تسجيل عدد 7 حوادث داخل المدينة وعلى الطريق الساحلي السريع، أسفرت عن عدد 8 حالات وفاة وعدد 13 إصابة بين بسيطة وبليغة، مضيفا أن عدد السيارات المتضررة بلغت 14 سيارة وبلغ قيمة الأضرار 14 ألف دينار.

ولفت بدر إلى أن الحملة مستمرة ويتم حجز السيارة ولايفرج عنها إلا بعد دفع المخالفة وإنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالمركبة.