النقابة الوطنية للصحفيين تدين الاعتداء على مقر وكالة الأنباء الليبية

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، تعرض مقر وكالة الأنباء الليبية بطرابلس، للاعتداء من قبل جهاز المخابرات برئاسة حسين العائب.

وأوضحت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه أن هذا التصرف الصادم وغير المسؤول يمثل انتهاك صارخ لحرم وكالة الأنباء الليبية أعرق المؤسسات الإعلامية الوطنية، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات اقتحم حرم الوكالة واستولى على أحد المباني التاريخية لهذه المؤسسة العريقة في العاصمة طرابلس، والذي يضم الشؤون الإدارية والمالية ومكاتب ملحقة بهما وغلقه بأقفال وسلاسل حديدية وسده بالشمع الأحمر، ومنعها اليوم العاملين في الشؤون الإدارية والأقسام المساندة لها من الولوج إلى مكاتبهم.

وأضاف البيان أن هذه الجهة الأمنية تسلطت على مؤسسة من أعرق المؤسسات الإعلامية في ليبيا والتي أسهمت على مدى ستة عقود في إثراء المشهد الإعلامي في البلاد، مشددا على رفض هذا الإجراء التعسفي وغير المسؤول ونطالب الجهة الأمنية المعنية بالتراجع عن هذه الخطوة التي سيكون لها تأثيرات سلبية، على وكالة الأنباء الليبية التي تحتفل هذا العام بالذكرى الستين لتأسيسها، وعلى كافة العاملين بها.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للتدخل الفوري لتصحيح هذا الإجراء الصادم والمزعج الذي استهدف وكالة الأنباء الليبية.