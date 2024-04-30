النائب العام: توقيف 5 متهمين في قضية تهريب 269 كيلوغراما من الكوكايين بميناء الخمس

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في قضية محاولة تهريب أكثر من 200 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بميناء الخمس غرب ليبيا، قال مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ إيقاف خمسة مشتبهين في القضية.

مكتب النائب العام، ذكر أن سلطة التحقيق تجري تفتيشًا غايته إثبات جريمة الشروع في تهريب مائتين وتسعة وستين كيلو غراما من مخدر الكوكايين.

وأضاف، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، نظر في مدونة الاستدلال التي طويت على تحريات مأموري جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة؛ وقوة العمليات المشتركة؛ حول واقعة دَسِّ كمية من مخدر الكوكايين في ثماني مستوعبات مخصصة لنقل مستلزمات بناء مستوردة من جمهورية الإكوادور.

النائب العام.. ملاحقة المجرمين

وقال: “إن باستقرار اعتقاد ارتكاب الفعل المجرّم لدى المحقق؛ بادر، بمعية مأموري مركز جمرك ميناء الخمس البحري، إلى إجراء تفتيش المستوعبات فور وصولها”.

وأضاف: “ترتَّب عن الإجراء ضبط ما يقرب من مائتين وتسعة وستين كيلو جرام من مادة اثبتت الخبرة أنها مخدر الكوكايين النقي”.

وقال المكتب: “أن المحقق وجّه باتخاذ إجراءات ملاحقة الضالعين في الفعل؛ فتمكنت جهات الاستدلال، بمساندة مأموري إدارة المهام الخاصة، من ضبط خمسة مشتبهين”. ونشر المكتب على حسابه على “فيس بوك” صور لكمية مخدر الكوكايين موضوع القضية.

وأظهرت الصور كميات من الكوكايين مخبأة داخل أكياس تحمل مادة الجبس المستخدمة في البناء.