المنفي يبحث مع نورلاند آليات كسر الجمود للوصول إلى الانتخابات

استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، “ريتشارد نورلاند”، والوفد المرافق له، الذي ضم القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية جيمي برنت، وعددًا من موظفي السفارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية وآليات كسر الجمود الحالي والعمل للوصول لتوافقات تفضي إلى عقد الانتخابات.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن اللقاء أكد على أهمية تفعيل عمل اللجنة المالية العليا لعدم إمكانية الوصول إلى قانون ميزانية موحد دستوري، وأهمية مشاركة الأطراف كافة لتغطية جميع المتطلبات الأساسية وتحديد أولويات الإنفاق ومعالجة تضخمه.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي أشاد خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها صندوق الإعمار والتنمية في تعافي المناطق المتضررة وخاصة بمدينة درنة وأهمية وجود دعم حقيقي لهذه الجهود من المؤسسات كافة لإنجاحها.