الطبلقي: مجلس النواب ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

قالت عائشة الطبلقي، عضو مجلس النواب، إن المجلس عقد جلسة الإثنين لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024.

وأوضحت الطبلقي في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، أن الجلسة عقدت برئاسة فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لافتة إلى أنه تمت مناقشة قانون الميزانية العامة، والذي تقدم به رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بقيمة 90.5 مليار دينار.

وأضافت الطبلقي، أن الجلسة انتهت والنقاش لا يزال مستمر، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال النقاش خلال جلسة الثلاثاء.

وكانت الطبلقي قد أكدت في وقت سابق أن الأزمة في ليبيا أمنية، لافتة إلى أنه في ظل انتشار السلاح ووجود المليشيات المسلحة، والقواعد الأجنبية، لن تكون الأرضية صالحة لأي شيء، لا انتخابات، ولا توحيد مؤسسات ولا تطبيق القانون ولا القضاء على الفساد.

وأضافت الطبلقي في تصريحاتها لـ “أخبار ليبيا 24“، أنه إذا كان المجتمع الدولي يريد مساعدة ليبيا؛ فعلى الدول المتدخلة في الشأن الليبي، تطبيق بنود اتفاق جنيف، مشددة على أن حل الأزمة الليبية لابد أن يكون ليبيًا ومن داخل البلاد، وبرعاية الأمم المتحدة، دون أي تدخل أجنبي، قد يزيد من تفاقم الأزمة.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن الانتخابات الرئاسية العامة في ليبيا ستجرى قبل نهاية 2024، مشددا على أن كل شيء جاهز لهذه الاستحقاقات، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان تم إصدراهم.

وطالب عقيلة صالح المجتمع الدولي بتشجيع الأطراف الليبية على عقد الانتخابات، مشيرا إلى أن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات جاهزة، وأن آلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، مشددا على مجلس النواب المؤسسة الوحيدة المنتخبة ويطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، مؤكدا على أن مصلحة ليبيا تقتضي إجراء الإنتخابات.