الطبلقي: الكبير متعاون خلال هذه المرحلة مع مجلس النواب

قالت عائشة الطبلقي، عضو مجلس النواب، إن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، متعاون خلال هذه المرحلة مع مجلس النواب، لافتة إلى أنه لن يصرف إلا من خلال قانون الميزانية العامة.

وأوضحت الطبلقي في تصريحات صخفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن مجلس النواب صوت على قانون الموازنة بالإجماع بقيمة 90 مليارا، منها 56 مليارا للمرتبات، إضافة إلى ميزانية التنمية بقيمة 30 مليارا للأعوام الثلاثة 2024 ـ2025- 2026 مع بعض التعديلات.

وأضافت الطبلقي أن مجلس النواب ضمن الميزانية عدة ملاحظات، منها أن تشمل المناطق المهمشة، وتعديل الأرقام غير الواقعية الخاصة بالمستشفيات، وتضمين الأجسام المستحدثة بعد عام 2022 كالمجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة الإشعاعية وهيئة اعتماد المؤسسات الصحية.

وأشارت الطبلقي إلى أنه بعد تضمين ملاحظات النواب ستعمل الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد على إنهاء التعديلات والأرقام وتقديمها لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها ومن ثم إعادتها للحكومة للتنفيذ والصرف عبر مصرف ليبيا المركزي.

وكانت الطبلقي قد أكدت أمس في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، أن مجلس النواب، عقد جلسة الإثنين لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، لافتة إلى أنه تمت مناقشة قانون الميزانية العامة، والذي تقدم به رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بقيمة 90.5 مليار دينار، مشيرة إلى أن النقاش لا يزال مستمر

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