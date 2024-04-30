الشبلي: شيوخ القبائل فقدوا دورهم منذ 2011

قال فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، إن شيوخ القبائل فقدوا دورهم منذ 2011، لافتا إلى أنهم بعد اندلاع الحرب وانتشار السلاح في أيدي القبائل، بدأت هذه القبائل تتقاتل فيما بينها وتمزّق النسيج الاجتماعي ولم يعد للقبائل أي دور أو أي كلمة على أبنائها أو شيوخها.

وأوضح الشبلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أنه لا يجب التعويل على القبيلة في إيجاد حل سياسي بعد أن تحاربت المدن والقبائل وسال الدم بينها وأصبح هناك ثأر حتى داخل القبيلة الواحدة؛ لافتا إلى أن الكلمة أصبحت للسلاح والنافذين مالياً وعسكرياً.

وأضاف الشبلي أن التعويل على القبيلة في إيجاد حل سياسي مجرد وهم، لافتا إلى أن اجتماع بني وليد سبقته عشرات بل مئات اللقاءات في مختلف مدن ليبيا؛ وكلها كانت عبارة عن صرخة في وادٍ ولم يكن لها أي تأثير في المشهد السياسي.

وأشار الشبلي إلى أن المشهد العام الآن محكوم دولياً بحيث سلم السياسيون الليبيون أوراق اللعبة للأميركيين والإنجليز والفرنسيين والأتراك؛ لافتا إلى أن الأمور محلياً باتت في قبضة مجموعة من السياسيين الذين يرفضون مغادرة المشهد.

واحتضنت مدينة بني وليد، اجتماعا لـ شيوخ القبائل ضم وفوداً من غالبية المناطق وتطرق إلى مناقشة أمور تتعلق بالانتخابات وسبل توحيد المؤسسات الليبية.

ويرى خبراء أنه على الرغم من أن لقاء المشائخ تناول أيضاً قضايا تتعلق بالدستور وإخراج القواعد العسكرية من ليبيا، إلا أن الأمر لا يخرج عن كونه بياناً تتم تلاوته وينتهي الأمر، وتظل الخلافات الجوهرية مسيطرة على المشهد العام بالنظر إلى وجود حكومتَين تتنازعان السلطة وتلقيان دعماً من مثل هذه الاجتماعات.