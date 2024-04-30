السريري: لاخيار لحل الأزمة الليبية إلا بحكومة انتقالية

قال فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة، إن أنه لاخيار لحل الأزمة الليبية إلا بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب، لافتا إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات شفافه ونزيهة في ظل وجود حكومتين.

وأوضح السريري في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، كانت متوقعة، لافتا إلى أنه لم يقدم شيء عملي ولا حتى حلول واضحة.

وأضاف السريري أنه كان هناك العديد من الخطوات يقوم بها باتيلي إذا أراد أن يتقدم بحل واقعي، لافتا إلى أن المبعوث الأممي المستقيل تجول في البلاد شرقا وغرباً وتحدث عن معرقلين يشخصنون الواقع لكن دون حلول عملية.

وشدد السريري على أن أخر هذه الحلول هي ما نُقل عن مجلس النواب قبوله ملفات مترشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية، معتبرا أنها خطوة استباقيه لوصول نائبة المبعوث الاممي ستيفاني خوري وتحريك الجمود السياسي الموجود في هذا الملف المهم، موضحا أن الحراك السياسي بسلبياته وإيجابياته افضل من الجمود

وأكد السريري أن هناك خارطة طريق من السلطة التنفيذية مكملة لخارطة طريق الانتخابات التشريعية والرئاسية وهناك خارطة في توافق عليها، لافتا إلى أنه من الضروري أن يكون مجلس الدولة شريك في هذه الحكومة التي تخلف الحكومتين الموجودتين الآن وتوحد البلد.

وأشار السريري إلى أن هناك توازنات سياسية جغرافيه اقليمية ومجلس النواب لا ينكر هذه الشراكة، مؤكدا على أن رئيس الحكومة المرشح لابد أن يتخطى ترشيحات من مجلس الدولة بعدد معين ولا يتدخل مجلس النواب بإدخال شخصيات أخرى غير متفق عليها.