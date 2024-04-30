الزرقاء: مجلس النواب أقر الميزانية مع بعض الملاحظات

أخبار ليبيا 24

قال حسن الزرقاء، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب أقر مشروع الميزانية العامة المقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

وأوضح الزرقاء في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” ، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب صوت على الميزانية كما هي، مع بعض الملاحظات، كتبويب الباب الثالث “باب التنمية” وتعديل القيم الماليه لبعض المراكز والمستشفيات في قطاع الصحة.

ونفى الزرقاء الأخبار المسربة حول تصويت مجلس النواب، بالإجماع بالموافقة على تضمين خاص بتطوير حقل الحمادة NC7 وإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة التى تم التصويت على اعتمادها اليوم، مؤكداً أن الخبر غير صحيح.

وكان الزرقاء قد أكد في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، أمس أنه تم تعليق جلسة الاثنين، والتي تمت فيها مناقشة بعض بنود مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2024، لافتا إلى أن الجلسة علقت إلى اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، الذي تقدم به رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بقيمة 90.5 مليار دينار.

وأضاف الزرقاء، أن الجلسة انطلقت برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، وتم فيها تداول مشروع قانون الميزانية العامة.

واعتبر الزرقاء أن تكرار الحديث والإشارة لقرب تشكيل الحكومة الجديدة، دون أي مؤشرات تؤكد جدية تحققها على أرض الواقع، أصاب الشارع الليبي بإحباط واسع، مشيرا إلى أن الليبيين يرغبون في إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الشعب أدرك صعوبة تحقق ذلك في ظل تعثر تشكيل الحكومة، التي من المفترض أن تمهد لها، بسبب الخلافات السياسية حولها، وتعنت مواقف بعض القوى المحلية.