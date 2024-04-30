الدبيبة: نسعى لفتح آفاق جديدة مع قطر لتحقيق التنمية والسلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية إن حكومته تسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع قطر، بما يسهم في تحقيق التنمية والسلام في ليبيا، مؤكدًا أهمية العلاقات مع الدوحة.

جاء ذلك في تصريح لمكتبه عقب لقائه، اليوم الثلاثاء، في الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبحث الدبيبة مع آل ثاني التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في غزة والسودان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال مكتب الدبيبة، إن آل ثاني أكّد دعم قطر الثابت لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني لدعم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي بين الدولتين.

الدبيبة: يجب وقف الحرب في غزة

وشارك رئيس الحكومة المنتهية الولاية والوفد المرافق له في أعمال الدورة الثانية لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 29-30 أبريل.

وفي كلمته أكد أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في عدد من المجالات المهمة، مشيدا بدور هذه المنتديات في تقريب وجهات النظر وتحديد أوجه التعاون بين الدول العربية ومحيطها الآسيوي.

وجدد الدبيبة إدانته لما يجري في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية. واستقبل خلال هذه المشاركة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي والوفد المرافق له، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى.