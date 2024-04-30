البوعيشي: تكفل الدولة الليبية مثل كل عام بكامل تكاليف الحجاج

أخبار ليبيا 24

موعد موسم الحج على الأبواب، ويستعد الحجاج الليبيون لأداء المناسك، إذ أعلن صبري البوعيشي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عن تكفل الدولة الليبية مثل كل عام بكامل تكاليف الحج للمواطنين الليبيين التي تبلغ 8000 دولار لكل حاج.

وأوضح البوعيشي خلال لقاء تليفزيوني “أن هذه التكاليف تشمل النقل الجوي والبري، والإقامة في فنادق خمس نجوم بالقرب من الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، بالإضافة إلى رسوم التذاكر والتأشيرة والإعاشة ورسوم الهدي.”

وتسير الرحلات الجوية عن طريق شركة الخطوط الأفريقية، لنقل الحجاج من مطارات معيتيقة وسبها ومصراتة والأبرق وبنينا وطبرق.

وبين البوعيشي مواعيد انطلاق الرحلات من ليبيا للمملكة العربية السعودية “الرحلات ستنطلق في الأول من يونيو لهذا العام من مطارات ليبيا المختلفة، مُشيراً إلى تخصيص 550 مقعدًا لسكان المناطق المتضررة من الفيضانات، و1050 مقعدًا لأسر الشهداء والمفقودين، من إجمالي حصة ليبيا لهذا الموسم التي تبلغ 7800 حاج”

تطوير وتحسين الخدمات للحجاج

وأكدت هيئة الحج أنها تعمل على معالجة كافة الملاحظات التي حدثت مع حجاج ليبيا خلال العام الماضي في جانب المشاعر، واستمرار التنسيق مع وزارة الحج السعودية والقنصلية الليبية، لرفع مستوى الاستعدادات في كل الجوانب.

والجدير بالذكر أنه لم تتم إقامة قرعة لحجاج هذا العام، إذ تم اختيار حجاج قرعتي 2020-2021 الذين لم يتمكنوا من أداء المناسك بسبب جائحة كورونا آنذاك، ورُحلت أسماءهم إلى قوائم الحج لعامي 2023-2024.