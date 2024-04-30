أسعار العملات الأجنبية تراجعت في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية في ختام تعاملات يوم الأمس ليصل إلى 7.26 دينار، بعد أن كان سعره في بداية اليوم 7.31دينار.

ولا يزال سعر الدولار مرتفعا لفئة الخمسين دينار التي أثارت بلبلة في الأسواق الليبية بين المواطنين في التعامل، إذ يصل سعره إلى 7.55 دينار.

وانخفض سعر اليورو ليصل إلى 7.67 دينار بعد أن كان 7.75 دينار مطلع الأسبوع، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 8.95 دينار.

والمتابع لأسعار العملات يلاحظ مدى تذبذب الأسعار ومواصلتها في الارتفاع، في ظل تداول الأنباء حول إعادة سعر صرف الدولار في المصارف إلى السعر القديم، قبل فرض قرار زيادة سعر الضريبة، وتشهد المصارف حركة ازدحام شديد بسبب ايداع المواطنين ما يملكونه من فئة 50 بعد أن طالب المركزي بسحبها من التداول.

وحافظت الليرة التركية على استقرار سعرها عند 0.24 دينار، وكذلك الدينار التونسي استقر عند 2.40 دينار، واستقر أيضاً الجنيه المصري عند سعر 0.20 دينار.

أما بالنسبة إلى أسعار الذهب في السوق فقد انخفض سعر جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعاً طفيفاً يقدر بـ 391 دينار، بينما بلغ سعر كسر ذهب عيار 21 إلى 459.66 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

سجل متوسط سعر الدولار 4.86 دينار، في حين متوسط سعر اليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني 6.10 دينار، والليرة التركية بمتوسط 0.14 دينار، حسب جدول أسعار صرف العملات الأجنبية المنشور على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي.