هل يعتمدها؟.. البرلمان الليبي يعقد جلسة لمناقشة قانون “الميزانية العامة”

أخبار ليبيا 24

يعقد البرلمان الليبي بمقره في بنغازي، اليوم الاثنين، جلسة بناء على دعوة عقيلة صالح رئيس المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة.

ونصت دعوة عقيلة على دعوة الأعضاء لجلسة اليوم الاثنين، لمناقشة قانون الميزانية العامة المحالة من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد.

وفي يناير الماضي، أحال حمّاد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى عقيلة صالح، إذ تضمنت إجمالي نفقات 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.

البرلمان الليبي يناقش بنود الميزانية

والخميس الماضي، اجتمع مصباح دومة النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، مع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، في حضور أسامة حمّاد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية ومرعي البرعصي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وحضر الاجتماع أيضا أعضاء لجنة إعداد الميزانية بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان إنّه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، ومناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024، التي سيجري عرضها اليوم على مجلس النواب.

عقيلة صالح وفي اجتماع مع حمّاد يوم 20 أبريل الجاري، شدد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء، بحسب بيان نشرته الحكومة.

وفي 7 مارس الماضي عقد بمصرف ليبيا المركزي تابع اجتماع لمراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024.

والاجتماع ضمّ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي.