منتخب السباحة يتجه إلى أنغولا للمشاركة في البطولة الأفريقية

توجه المنتخب الوطني للسباحة إلى دولة أنغولا للمشاركة في البطولة الأفريقية للسباحة في نسختها السادسة التي تنطلق بندينة “لولندا”، الخميس المقبل.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ اتحاد السباحة الليبي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24” أن منتخب السباحة يسعى للمشاركة وتحقيق أفضل نتائج بعدما أختار الاتحاد الليبي للألعاب المائية أبرز السباحين للمشاركة في الحدث وسط تفاؤل بنتائج طيبة هذه المرة مع المدرب علي عبدالله المحرم.

وستكون مشاركة منتخب السباحة متنوعة بين السباقات القصيرة والمتوسطة، حيث يشارك السباح عبد المالك يوسف ساسي في أربع سباقات هي 100 فراشة و200 متنوع و50 صدر و100صدر، فيما يشارك محمد يوسف ساسي -الشقيق الأصغر لمالك- في 50 حرة و100حرة و200حرة و50 ظهر

ويشارك يوسف أشرف في 100 حرة و100ظهر و50 ظهر و200 ظهر، كما يشارك أنس هشام قنيدي في 50 فراشة و100فراشة و50 صدر و100صدر

كما يشارك السباح محمد أمين قطاط في تخصص في 50 حرة و50 فراشة، ويشارك لؤي رشاد غرسة في 200 صدر و200 متنوع 5 كيلو في المياه المفتوحة، فيما شارك السباح معاذ المختار المعلول في 100ظهر

كما ستشارك ليبيا في سباقات التتابع 4 100حرة وأيضاً في سباق 4 100 تتابع متنوع.