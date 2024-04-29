مان سيتي يواصل الضغط على آرسنال.. وغوارديولا: لا يزال أمامنا جبل لتسلقه

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واصل مان سيتي الضغط على آرسنال المتصدر بفوزه 2-صفر على نوتنغهام فورست، مساء الأحد، لكن المدرب بيب عوارديولا قال إن الفريق لا يزال أمامه جبل ليتسلقه في مشواره نحو لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل غوسكو جفارديول وإيرلينغ هالاند هدفين في كل شوط على ملعب سيتي جراوند ليرفع فريق غوارديولا رصيده إلى 79 نقطة من 34 مباراة. ويملك آرسنال 80 نقطة من 35 مباراة.

مان سيتي واللقب الرابع

وردا على سؤال حول فرص مان سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، قال غوارديولا للصحفيين: “الأمر بعيد. اطرحوا عليّ هذا السؤال عندما نتصدر الدوري وقبل مباراة واحدة متبقية”.

وأضاف: “لكن مع تبقي أربع مباريات يبدو الأمر وكأن علينا تسلق جبل كبير.. الأمر في أيدينا.. إن تعادلنا في مباراة فلن نتمكن من الفوز بالدوري الممتاز”.

وبينما تلاشى سعي آرسنال للفوز باللقب في آخر أسابيع الموسم الماضي، فإن فريق المدرب ميكيل أرتيتا مازال متمسكًا هذا العام، إذ أظهر إصراره بالفوز 3-2 على توتنهام هوتسبير يوم الأحد. ولم يتوقع غوارديولا أن يتعثروا مرة أخرى.

وقال غوارديولا “نفضل خسارتهم لكن لا يمكننا التحكم في ما يفعلونه.. لقد حققوا نتيجة جيدة ولازالت هناك أربع مباريات”.

وأضاف: “أعتقد أنهم لن يخسروا أي نقاط ونعلم بالضبط ما يتعين علينا القيام به”. ويستضيف مان سيتي المقبل ولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم السبت.